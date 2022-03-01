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Украина потребовала полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом

17:03, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Украина потребовала полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом
Фото: realnoevremya.ru

Украина требует полного эмбарго на торговлю нефтью и газом из России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европе необходимо отказаться от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе — от ископаемого топлива вообще. По словам политика, кризис затронет в том числе и страны Запада.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие. Также он призвал иностранных коллег следить за своей речью.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Промышленность

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