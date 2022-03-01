Украина потребовала полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом
Украина требует полного эмбарго на торговлю нефтью и газом из России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.
Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европе необходимо отказаться от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе — от ископаемого топлива вообще. По словам политика, кризис затронет в том числе и страны Запада.
Тем временем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие. Также он призвал иностранных коллег следить за своей речью.
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