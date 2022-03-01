Минфин направит триллион рублей на приобретение акций российских компаний — много это или мало?

Правительство решило выделить триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях санкций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Минфину РФ поручено приобрести в 2022 году на указанную сумму акции в условиях, определяемых самим министерством. Для этого Минфин вправе привлекать государственную корпорацию «ВЭБ.РФ» и специализированные финансовые организации, сказано в распоряжении.

Михаил Мишустин также заявил, что был подготовлен проект указа президента РФ об ограничениях для иностранного бизнеса. Меры коснутся временных ограничений на выход зарубежного бизнеса из российских активов. Также премьер-министр добавил, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров.

Фото: government.ru

Триллион рублей на выкуп акций — это:

$10,8 миллиарда, или €9,7 миллиарда, — по курсу на сегодня.

— по курсу на сегодня. В такую же сумму оценивается возможный объем налогов с крипторынка России.

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Дарья Пинегина