Минфин направит триллион рублей на приобретение акций российских компаний — много это или мало?
Правительство решило выделить триллион рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях санкций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Минфину РФ поручено приобрести в 2022 году на указанную сумму акции в условиях, определяемых самим министерством. Для этого Минфин вправе привлекать государственную корпорацию «ВЭБ.РФ» и специализированные финансовые организации, сказано в распоряжении.
Михаил Мишустин также заявил, что был подготовлен проект указа президента РФ об ограничениях для иностранного бизнеса. Меры коснутся временных ограничений на выход зарубежного бизнеса из российских активов. Также премьер-министр добавил, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров.
Триллион рублей на выкуп акций — это:
- $10,8 миллиарда, или €9,7 миллиарда, — по курсу на сегодня.
- В такую же сумму оценивается возможный объем налогов с крипторынка России.
- Почти втрое меньше, чем ушло у правительства на выкуп доли Центробанка в Сбербанке — 2,8 триллиона рублей. Эти деньги тоже выделили из Фонда национального благосостояния.
- В три раза меньше суммы, которую Россия в пандемию коронавируса направила на поддержку граждан и экономики — около 3 триллионов рублей, сообщал президент страны Владимир Путин.
- 7,4% от общего объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) России — в 2021 году он достиг 13,56 триллиона рублей.
- 4,3 миллиарда акций «Газпрома» — цена одной на сегодня составляет 228 рублей. Всего у компании около 23 миллиардов акций.
- 517,8 миллиона акций «Яндекса» — каждая сегодня стоит 1 931 рубль.
- На 230,9 миллиона рублей больше капитализации «Татнефти» — на сегодня она составляет более 769 миллиардов рублей.
- Такую же сумму в этом году выделят регионам в качестве поддержки федерального центра.
комментарии
Просто получим дыру в бюджете.