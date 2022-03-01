Россия введет временные ограничения на выход иностранных инвесторов из российских активов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что был подготовлен проект указа президента РФ об ограничениях для иностранного бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

Меры коснутся временных ограничений на выход зарубежного бизнеса из российских активов. Также премьер-министр добавил, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров.

Кроме того, Мишустин сообщил, что возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям. Его заместителями станут первый вице-премьер России Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Согласно ему, начиная с 28 февраля российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Дарья Акимова