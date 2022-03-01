Правительство запускает ресурс «Объясняем.рф» с проверенной информацией на фоне фейков и слухов

Фото: Максим Платонов

Правительство России запускает работу информационного ресурса «Объясняем.рф», в котором будет публиковаться проверенная информация, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Правительство объявило о создании ресурса на фоне появления большого количества публикаций недостоверной информации и слухов на тему ситуации на Украине, информирует «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ряда российских информационных ресурсов. Генпрокуратура России напоминала, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России.

Член Общественной палаты России, кандидат политических наук Александр Малькевич отмечал, что количество фейков зашкаливает после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Все подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко