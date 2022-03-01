Прощание с погибшим на Украине солдатом из Татарстана состоится 2 марта

Фото: пресс-служба президента РТ

В среду, 2 марта, в 10.00 состоится прощание с уроженцем Татарстана, сержантом гвардии Ильнуром Сибгатуллиным, погибшим 26 февраля во время военной спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба президента РТ.



Торжественный митинг состоится на площади Монумента Победы, после чего прощающиеся проедут к Аллее героев на мусульманском кладбище.

Ильнур Фанисович Сибгатуллин родился 19 сентября 1991 года. До 2008 года учился в «Гимназии №2 им. Баки Урмане» в Нижнекамске. В 2008 году поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Через два года был отчислен по собственному желанию.

В мае 2013 года поступил на военную службу по контракту, после чего был направлен для прохождения службы в войсковую часть 73612 в Ульяновске. Женат, детей нет.

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью Ильнура Сибгатуллина. Минниханов отметил, что при исполнении воинского долга сержант-контрактник показал пример мужества, а его решение посвятить жизнь служению Отечеству — «признак достойного сына своего народа».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко