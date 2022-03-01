В Великобритании принят закон, запрещающий российским судам заходить в порты страны

Власти Великобритании приняли закон, который предусматривает полный запрет судам, имеющим отношение к России, заходить в порты страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британский Минтранс.

Ранее ведомство проинструктировало порты Великобритании не предоставлять доступ российским судам. Также, по заявлению Минтранса, в стране разрабатывают дальнейшие ограничительные меры против российского судоходства.

Глава британского Минтранса Грант Шэппс у себя в Twitter опубликовал фотографию, где он вместе с замглавы МИД страны Джеймсом Клеверли держит папку с документом.

Фото: wikipedia.org

24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о запрете полетов российской компании «Аэрофлот» в страну. В ответ на это в Росавиации заявили, что Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней.

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Дарья Акимова