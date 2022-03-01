Шойгу: российская армия продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей

Фото: Максим Платонов (на фото — Сергей Шойгу)

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.



Он заявил, что армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей, поскольку защита России от военной угрозы со стороны Запада — главная задача специальной операции на Украине.

По его словам, удары в ходе операции наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Шойгу заявил, что украинская сторона в ходе боевых столкновений использует мирных граждан в качестве живого щита, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Вчера в соответствии с приказом президента дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Маргарита Головатенко