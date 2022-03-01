Шойгу: российская армия продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей
Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Он заявил, что армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей, поскольку защита России от военной угрозы со стороны Запада — главная задача специальной операции на Украине.
По его словам, удары в ходе операции наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Шойгу заявил, что украинская сторона в ходе боевых столкновений использует мирных граждан в качестве живого щита, сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Вчера в соответствии с приказом президента дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
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