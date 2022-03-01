В Татарстане до 10 мая пройдут учения по охране лесов от пожаров

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подготовили план мероприятий по охране лесов и населенных пунктов от пожаров в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, Министерству лесного хозяйства РТ совместно с районными исполкомами необходимо организовать площадки для забора воды пожарной техникой и обеспечить беспрепятственный подъезд к ним.

Также требуется организовать авиационную охрану лесного фонда и предусмотреть возможность размещения мобилизованных военнослужащих из расчета до 100 человек. До 10 мая будут проведены учения по проверке готовности сил предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: Максим Платонов

В декабре прошлого года сообщалось, что Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» передал два первых противопожарных вертолета, построенных по заказу ФБУ «Авиалесоохрана». С 2022 года на тушение природных пожаров в труднодоступных районах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока будут направлять авиаотряд казанских вертолетов Ми-8МТВ-1. Подробности — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин