Казанские вертолеты включаются в борьбу с лесными пожарами

Две винтокрылые машины уже переданы «Авиалесоохране», еще четыре собираются отдать досрочно

Фото: Максим Платонов

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» пробует закрепиться в элитном сегменте специализированных противопожарных вертолетов, которые не строились в Казани несколько десятилетий. С началом обновления парка авиационной техники подведомственной Рослесхозу «Авиалесоохраны» КВЗ получил контракт на поставку шести вертолетов Ми-8МТВ-1 стоимостью 3,2 млрд рублей. Сегодня глава ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев в торжественной обстановке получил символические ключи на первые две машины, и еще четыре вертолета досрочно обещали сдать до наступления лета, когда возникает большая часть лесных пожаров в таежных районах Сибири и Дальнего Востока.

«Авиалесоохрана» встает на крыло

С будущего года на тушение природных пожаров в труднодоступных районах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока будут направлять авиаотряд казанских вертолетов Ми-8МТВ-1. Сегодня в торжественной обстановке на Казанском вертолетном заводе передали первые две противопожарные машины, построенные по заказу ФБУ «Авиалесоохрана». Передача техники состоялась в рамках крупного госконтракта на поставку шести специализированных вертолетов, заключенного в конце этого года. По его условиям, КВЗ обязан отгрузить технику до конца 2022 года, но без исключений не обошлось, и завод взялся исполнить контракт досрочно.

Заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев сообщил, что первые машины были готовы через два месяца (после подписания контракта, — прим. ред.), а еще четыре завод обещался сдать в первом полугодии 2022 года. Такую активность Савельев объяснил тем, что КВЗ заинтересован в участии в «большой программе по оснащению парка авиационной техники ФБУ «Авиалесоохрана».

В ближайшие дни построенные вертолеты отправятся к месту базирования: в межрегиональный лесопожарный центр «Север» в Красноярке, который был создан по поручению президента РФ для охраны от пожаров Байкальской природной территории и лесного фонда Сибири и Дальнего Востока.

Владислав Савельев сообщил, что первые машины были готовы через два месяца после подписания контракта, а еще четыре завод обещался сдать в первом полугодии 2022 года

Присоединившийся по видео-конференц-связи к торжественной церемонии министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, похоже, обрадовался больше остальных.



— Я услышал важное ваше сообщение, что еще четыре вертолета будут сданы во втором квартале, — поймал он на слове производителя вертолетов.

Центр «Север» будет отвечать и за федеральные заповедники

По его словам, создание лесопожарного центра «Север», где и будут базироваться вертолеты, событие первостепенной важности.

— Именно с «Севера» наши десантники будут отправляться на тушение лесных пожаров на труднодоступных и удаленных территориях. Вертолеты «Севера» будут летать в небе над Иркутской областью, Якутией, Забайкальем, Бурятией, Красноярским краем, над Байкальской природной территорией, — сообщил он.

На укомплектование центра личным составом, авиационной и наземной техникой правительство России выделило 5 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей направлено на закупку воздушной техники, пояснили заказчики. До сих пор федеральная служба охраны лесов арендовала летную технику для тушения пожаров у Минобороны РФ или у авиакомпании «Ютэйр». Но это не всегда было удобно, так как при тушении пожаров действует «правило золотого часа», когда ущерб от огня увеличивается по мере длительности бедствия. Чтобы оперативно реагировать на возгорания, служба должна иметь собственную авиатехнику.

Добавим, что разрешение летного эксплуатанта ФБУ «Авиалесоохрана» получило в 2019 году, когда приобрело зарубежный вертолет Robinson. К тому времени «Ансат» в противопожарной комплектации не был готов.

На укомплектование центра личным составом, авиационной и наземной техникой правительство России выделило 5 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей направлено на закупку воздушной техники

Казанские вертолеты поднимают 4 тонны воды



Вертолеты Ми-8МТВ-1 способны поднимать в воздух до 4 тонн воды и 22 десантника, а по экономичному расходу топлива превосходят конкурентов — Ка-32 и Ми-26 (до 10 тонн воды).

— Почему эти выбрали? Мы тушим пожары, где техника не проходит, бульдозеры не едут, и нам в первую очередь нужны воздушные средства доставки, — объяснил выбор глава ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев. — Эти две машины оснащены дополнительными баками и могут покрыть расстояние в 1000 км (то есть могут забрать пожарных обратно, — прим. ред.). Плюс силовые установки могут работать в разных температурных режимах.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, есть ли запрос на технику с большим объемом слива воды, он сообщил, что «эта задача решена».

— Есть другие машины, которые могут работать с другими водосливными устройствами, — это Ми-26, — сообщил он.

По его словам, служба хотела бы «однозначно расширить парк», но конкретных данных не привел. «Мы к этому стремимся», — сообщил Николай Кривошеев.

Позже заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев добавил, что в линейке холдинга есть другая модификация — Ми171-М3, которая способна поднимать 5 тонн воды.

«Мы тушим пожары, где техника не проходит, бульдозеры не едут, и нам в первую очередь нужны воздушные средства доставки», — объяснил Николай Кривошеев

КВЗ нацелили на 100 вертолетов, но нет рабочих рук

Тем временем КВЗ все больше погружается в производство вертолетов для российского рынка. Как сообщил Владислав Савельев, в этом году завод планирует сдать около 70 вертолетов разного назначения, а в будущем «вырасти» до 100 единиц.

— Руководство холдинга ставит задачу увеличить производство: очень большая программа оснащения санитарной авиации, начались поставки пожарных вертолетов. Кроме того, надо расширять объемы производства Ми-38, — перечислил он основные направления работы.

Пока же под вопросом остается сдача всех 70 машин.

— Если все удачно сложится, заказчики примут вертолеты, то, возможно, эта цифра будет подтверждена. В любом случае уже более 50 вертолетов сдано. Будем работать — впереди еще две недели, — рассказал он.

КВЗ, как остальные предприятия ОПК, столкнулся с дефицитом рабочих рук. Сегодня управляющий директор Казанского вертолетного завода Владимир Гинсбург сообщил о повышении с 1 декабря заработной платы всем работникам предприятия на 4%. Кроме того, решением гендиректора с 1 января повышена заработная плата станочникам на 20%. Работникам на вредных производствах — малярам и спропальщикам — на 30%. По его словам, кадровый вопрос остро стоит на предприятии и теперь главная задача — «вернуть тех людей, которые по разным причинам покинули коллектив».

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов