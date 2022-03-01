В Казани скончался участник Великой Отечественной войны и полковник Борис Ботов

Фото: 16.мвд.рф

В Казани на 99-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной войны I степени и Красной Звезды, бывший заместитель начальника отдела МВД ТАССР и полковник внутренней службы в отставке Борис Алексеевич Ботов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Он родился 17 ноября 1923 года в селе Пушкино Кадошкинского района Мордовской АССР. Окончил Мордовский государственный педагогический институт и работал в школе. Во время войны воевал на Калининском и Втором Украинском фронтах. Командовал пулеметным взводом, также был комсоргом батальона и полка. После войны работал в Советской военной администрации в Германии.

После демобилизации из рядов Советской армии в 1956 году 27 лет работал в МВД ТАССР на различных должностях начальствующего состава. Выйдя на пенсию, в начале 1990-х годов встал у истоков создания ветеранской организации. Затем стал участником всех начинаний ветеранского движения в МВД по РТ. Также при его участии были изданы книги о бывшем министре МВД ТАССР Салихе Япееве, бывшем председателе Совета ветеранов МВД РТ Казимире Новикове.

Прощание с Борисом Ботовым прошло сегодня в Культурном центре имени Пушкина.

Фото: 16.мвд.рф

26 февраля 2022 года ушла из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Луиза Каримовна Байрамова. Ею были разработаны такие дисциплины, как «Казанская лингвистическая школа», «Контрастивная лингвистика», «Лексикология, фразеология русского языка», «Сопоставительная фразеология» и «Сопоставительная лексикология».

Дарья Акимова