Скончалась доктор филологических наук, преподаватель КФУ Луиза Байрамова

26 февраля 2022 года ушла из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Луиза Каримовна Байрамова. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Луиза Каримовна родилась 1 января 1935 года в Казани. Окончила филологический факультет Казанского университета в 1957 году и проработала более 55 лет на различных языковых кафедрах. Она разработала такие дисциплины, как «Казанская лингвистическая школа», «Контрастивная лингвистика», «Лексикология, фразеология русского языка», «Сопоставительная фразеология», «Сопоставительная лексикология».

Также за время ее преподавания в университете были разработаны новые курсы: «Проблемы двуязычия», «Теория лингвистической аксиологии», «Проблемы художественного и машинного перевода». Луиза Каримовна опубликовала более 400 научных работ, в том числе 10 монографий, 16 словарей.

Она была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки РТ» (1993), стала лауреатом Государственной премии в области науки и техники РТ (2003), получила нагрудный знак «За заслуги в образовании» (2020) и благодарственное письмо Министерства образования и науки РТ (2020).

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Вчера сообщалось, что на 87-м году жизни ушел ветеран журналистики и языковед Ильдар Низамов. С 1981 года он активно занимался учебно-педагогической деятельностью, а с октября 1987 года на основании конкурса перешел на постоянную работу в Казанский государственный университет, в течение 25 лет проработал профессором кафедры татарской журналистики Казанского университета. В 2007 году Низамову присудили звание «Заслуженный деятель науки РТ».

Максим Кокунин