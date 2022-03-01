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Пушилин заявил, что главная задача на сегодня — взятие Мариуполя

12:08, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Пушилин заявил, что главная задача на сегодня — взятие Мариуполя
Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что задача на сегодняшний день — взятие Мариуполя, об этом информирует «РИА Новости».

По заявлению главы ДНР, все потребности населения республики на подконтрольных территориях практически закрыты.

Обстановка в Донбассе остается сложной, но контрнаступательная операция продолжается, сообщает ТАСС.

Пушилин сегодня заявил, что военная спецоперация на Украине, которую проводят силы Донецкой и Луганской народных республик вместе с Вооруженными силами России, проходит с опережением графика:

— Темпы с учетом всех составляющих достаточно высокие, мы идем где-то даже с опережением графика, потому что в планах были другие даты с учетом того, что мы осознавали, с чем мы столкнемся.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 мар
    Так они же вроде объявляли уже о взятии Мариуполя
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