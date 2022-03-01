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В Татарстане в этом году по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 1200 территорий

12:22, 01.03.2022 4
В Татарстане в этом году по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 1200 территорий
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2022 году по республиканской программе «Наш двор» запланировано благоустройство 1 200 дворовых территорий. Работы пройдут в Казани, Набережных Челнах, а также в районах республики.

В этом году программа охватит 289 309 человек, проживающих в 124 167 квартирах. Общая площадь благоустроенной территории по итогу работ должна составить более 8,2 миллиона кв. метров, говорится в пресс-релизе. Бюджет программы — 9 миллиардов рублей.

До начала строительного сезона остается меньше двух месяцев. Однако работы во дворах, запланированные на 2022 год, уже начаты — проанализированы их территории, разрабатываются предварительные схемы благоустройства. Проекты покажут жителям дворов и доработают с учетом их мнения. Итоговые схемы благоустройства дворовых территорий появятся в апреле.

С начала реализации программы обновлены уже 2 167 дворовых территорий Татарстана, на которых проживают свыше 660 тысяч человек. В некоторых районах республики работы по ней уже завершены — в Атнинском, Алькеевском, Кайбицком, Новошешминском и Тюлячинском.

В Казани в 2022 году благоустроят 261 двор. В частности, на дворовой территории по ул. Батыршина 35, 37, 39 планируется организовать место для совместного отдыха жителей с домашними животными и восстановить сохранившуюся там историческую мозаику.

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах программа охватит 119 дворов. В автограде территории 10-го и 9-го комплексов хотят связать с набережной имени Габдуллы Тукая и бульваром имени Карима Тинчурина.

«Реальное время» публикует полный список территорий, которые в 2022 году планируется благоустроить по программе «Наш двор»:

  1. Агрызский район — 5 дворов.
  2. Азнакаевский район — 33 двора.
  3. Аксубаевский район — 14 дворов.
  4. Актанышский район — 5 дворов.
  5. Алексеевский район — 5 дворов.
  6. Альметьевский район — 77 дворов.
  7. Апастовский район — 4 двора.
  8. Арский район — 12 дворов.
  9. Бавлинский район — 25 дворов.
  10. Балтасинский район — 4 двора.
  11. Бугульминский район — 49 дворов.
  12. Буинский район — 10 дворов.
  13. Верхнеуслонский район — 6 дворов.
  14. Высокогорский район — 22 двора.
  15. Казань — 261 двор.
  16. Набережные Челны — 119 дворов.
  17. Дрожжановский район — 1 двор.
  18. Елабужский район — 54 двора.
  19. Заинский район — 53 двора.
  20. Зеленодольский район — 71 двор.
  21. Камско-Устьинский район — 7 дворов.
  22. Кукморский район — 8 дворов.
  23. Лаишевский район — 9 дворов
  24. Лениногорский район — 46 дворов.
  25. Мамадышский район — 12 дворов.
  26. Менделеевский район — 33 двора.
  27. Мензелинский район — 11 дворов.
  28. Муслюмовский район — 1 двор.
  29. Нижнекамский район — 69 дворов.
  30. Нурлатский район — 24 двора.
  31. Пестречинский район — 19 дворов.
  32. Рыбно-Слободский район — 10 дворов
  33. Сабинский район — 8 дворов.
  34. Сармановский район — 6 дворов.
  35. Спасский район — 3 двора.
  36. Тетюшский район — 3 двора.
  37. Тукаевский район — 29 дворов.
  38. Черемшанский район — 6 дворов.
  39. Чистопольский район — 64 двора.
  40. Ютазинский район — 2 двора.

В 2021 году обновленные дворы в Татарстане увидели 300 тысяч человек. Благоустройство затронуло 1 078 придомовых территорий. Потратили на это 8 миллиардов рублей. Деньги пошли в том числе на устройство более 2 млн кв. метров асфальтового покрытия и 514 км тротуаров, установку 6 тыс. опор освещения. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 01 мар
    Ну а где же списки дворов, которые будут отремонтировать в22 году?
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    Анонимно 01 мар
    это ж какая простыня будет
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  • Анонимно 01 мар
    до нашего двора снова, наверное, не доберутся
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  • Анонимно 01 мар
    Скорее бы уже все растаяло и подсохло, чтобы гулять в этих красивых дворах
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