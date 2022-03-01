В Татарстане в этом году по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 1200 территорий

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане в 2022 году по республиканской программе «Наш двор» запланировано благоустройство 1 200 дворовых территорий. Работы пройдут в Казани, Набережных Челнах, а также в районах республики.

В этом году программа охватит 289 309 человек, проживающих в 124 167 квартирах. Общая площадь благоустроенной территории по итогу работ должна составить более 8,2 миллиона кв. метров, говорится в пресс-релизе. Бюджет программы — 9 миллиардов рублей.

До начала строительного сезона остается меньше двух месяцев. Однако работы во дворах, запланированные на 2022 год, уже начаты — проанализированы их территории, разрабатываются предварительные схемы благоустройства. Проекты покажут жителям дворов и доработают с учетом их мнения. Итоговые схемы благоустройства дворовых территорий появятся в апреле.

С начала реализации программы обновлены уже 2 167 дворовых территорий Татарстана, на которых проживают свыше 660 тысяч человек. В некоторых районах республики работы по ней уже завершены — в Атнинском, Алькеевском, Кайбицком, Новошешминском и Тюлячинском.

В Казани в 2022 году благоустроят 261 двор. В частности, на дворовой территории по ул. Батыршина 35, 37, 39 планируется организовать место для совместного отдыха жителей с домашними животными и восстановить сохранившуюся там историческую мозаику.

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах программа охватит 119 дворов. В автограде территории 10-го и 9-го комплексов хотят связать с набережной имени Габдуллы Тукая и бульваром имени Карима Тинчурина.



«Реальное время» публикует полный список территорий, которые в 2022 году планируется благоустроить по программе «Наш двор»:

Агрызский район — 5 дворов. Азнакаевский район — 33 двора. Аксубаевский район — 14 дворов. Актанышский район — 5 дворов. Алексеевский район — 5 дворов. Альметьевский район — 77 дворов. Апастовский район — 4 двора. Арский район — 12 дворов. Бавлинский район — 25 дворов. Балтасинский район — 4 двора. Бугульминский район — 49 дворов. Буинский район — 10 дворов. Верхнеуслонский район — 6 дворов. Высокогорский район — 22 двора. Казань — 261 двор. Набережные Челны — 119 дворов. Дрожжановский район — 1 двор. Елабужский район — 54 двора. Заинский район — 53 двора. Зеленодольский район — 71 двор. Камско-Устьинский район — 7 дворов. Кукморский район — 8 дворов. Лаишевский район — 9 дворов Лениногорский район — 46 дворов. Мамадышский район — 12 дворов. Менделеевский район — 33 двора. Мензелинский район — 11 дворов. Муслюмовский район — 1 двор. Нижнекамский район — 69 дворов. Нурлатский район — 24 двора. Пестречинский район — 19 дворов. Рыбно-Слободский район — 10 дворов Сабинский район — 8 дворов. Сармановский район — 6 дворов. Спасский район — 3 двора. Тетюшский район — 3 двора. Тукаевский район — 29 дворов. Черемшанский район — 6 дворов. Чистопольский район — 64 двора. Ютазинский район — 2 двора.

В 2021 году обновленные дворы в Татарстане увидели 300 тысяч человек. Благоустройство затронуло 1 078 придомовых территорий. Потратили на это 8 миллиардов рублей. Деньги пошли в том числе на устройство более 2 млн кв. метров асфальтового покрытия и 514 км тротуаров, установку 6 тыс. опор освещения. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина