В Татарстане в этом году по республиканской программе «Наш двор» благоустроят 1200 территорий
В Татарстане в 2022 году по республиканской программе «Наш двор» запланировано благоустройство 1 200 дворовых территорий. Работы пройдут в Казани, Набережных Челнах, а также в районах республики.
В этом году программа охватит 289 309 человек, проживающих в 124 167 квартирах. Общая площадь благоустроенной территории по итогу работ должна составить более 8,2 миллиона кв. метров, говорится в пресс-релизе. Бюджет программы — 9 миллиардов рублей.
До начала строительного сезона остается меньше двух месяцев. Однако работы во дворах, запланированные на 2022 год, уже начаты — проанализированы их территории, разрабатываются предварительные схемы благоустройства. Проекты покажут жителям дворов и доработают с учетом их мнения. Итоговые схемы благоустройства дворовых территорий появятся в апреле.
С начала реализации программы обновлены уже 2 167 дворовых территорий Татарстана, на которых проживают свыше 660 тысяч человек. В некоторых районах республики работы по ней уже завершены — в Атнинском, Алькеевском, Кайбицком, Новошешминском и Тюлячинском.
В Казани в 2022 году благоустроят 261 двор. В частности, на дворовой территории по ул. Батыршина 35, 37, 39 планируется организовать место для совместного отдыха жителей с домашними животными и восстановить сохранившуюся там историческую мозаику.
В Набережных Челнах программа охватит 119 дворов. В автограде территории 10-го и 9-го комплексов хотят связать с набережной имени Габдуллы Тукая и бульваром имени Карима Тинчурина.
«Реальное время» публикует полный список территорий, которые в 2022 году планируется благоустроить по программе «Наш двор»:
- Агрызский район — 5 дворов.
- Азнакаевский район — 33 двора.
- Аксубаевский район — 14 дворов.
- Актанышский район — 5 дворов.
- Алексеевский район — 5 дворов.
- Альметьевский район — 77 дворов.
- Апастовский район — 4 двора.
- Арский район — 12 дворов.
- Бавлинский район — 25 дворов.
- Балтасинский район — 4 двора.
- Бугульминский район — 49 дворов.
- Буинский район — 10 дворов.
- Верхнеуслонский район — 6 дворов.
- Высокогорский район — 22 двора.
- Казань — 261 двор.
- Набережные Челны — 119 дворов.
- Дрожжановский район — 1 двор.
- Елабужский район — 54 двора.
- Заинский район — 53 двора.
- Зеленодольский район — 71 двор.
- Камско-Устьинский район — 7 дворов.
- Кукморский район — 8 дворов.
- Лаишевский район — 9 дворов
- Лениногорский район — 46 дворов.
- Мамадышский район — 12 дворов.
- Менделеевский район — 33 двора.
- Мензелинский район — 11 дворов.
- Муслюмовский район — 1 двор.
- Нижнекамский район — 69 дворов.
- Нурлатский район — 24 двора.
- Пестречинский район — 19 дворов.
- Рыбно-Слободский район — 10 дворов
- Сабинский район — 8 дворов.
- Сармановский район — 6 дворов.
- Спасский район — 3 двора.
- Тетюшский район — 3 двора.
- Тукаевский район — 29 дворов.
- Черемшанский район — 6 дворов.
- Чистопольский район — 64 двора.
- Ютазинский район — 2 двора.
В 2021 году обновленные дворы в Татарстане увидели 300 тысяч человек. Благоустройство затронуло 1 078 придомовых территорий. Потратили на это 8 миллиардов рублей. Деньги пошли в том числе на устройство более 2 млн кв. метров асфальтового покрытия и 514 км тротуаров, установку 6 тыс. опор освещения. Подробности — в материале «Реального времени».
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