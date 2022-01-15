В Татарстане по программе «Наш двор» за два года благоустроены более 2 тысяч дворов

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за период с 2020 по 2021 годы по президентской программе «Наш двор» благоустроили 2169 дворов. Об этом рассказала сегодня на совещании в Доме правительства Татарстана замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ» и координатор программы Венера Камалова.

Камалова сообщила, что в 2022 году планируется выполнить примерно тот же объем работ, что и за предыдущие два года. И добавила, что муниципальным районам стоит тщательнее готовить документы для программы. По ее словам, только Актанышский, Кукморский, Муслюмовский и Ютазинский районы документально оформили результаты встреч и обсуждений с жителями домов. Подписанные протоколы не представили 10 районов.

Также не все районы провели топосъемку для проектирования дворовой территории, а это отражается на качестве работ по благоустройству.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее сообщалось, что власти Татарстана направят на программу «Наш двор» 8 млрд рублей в 2022 году.

Дарья Акимова