Главное о коронавирусе на 1 марта: в РФ сохранится масочный режим, у переболевших «омикроном» нет постковида

Фото: Максим Платонов

В Татарстане рассказали, когда смягчат коронавирусные ограничения

За сутки зарегистрировано 2 029 случаев заражения коронавирусом. Всего на 1 марта общее количество инфицированных в республике достигло 117 412 человек. Выздоровело за весь период 83 293 человека, в том числе 3 362 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 733 человека, за последние сутки — шестеро. Госпитализировали 253 человека.

В Набережных Челнах снижается уровень заболеваемости коронавирусом — показатель заражений составляет 240,3 на 100 тысяч населения, что на 11,4% ниже показателя по республике. По сравнению с прошедшей неделей количество подтвержденных случаев снизилось в 2,2 раза. На позапрошлой неделе подтверждено 3 129 заражений, а за прошедшую неделю — 1 429.

Несмотря на запрет массовых мероприятий в Татарстане от 27 февраля, в Набережных Челнах не отменят массовые мероприятия к 8 Марта. Однако при их проведении в обязательном порядке будут сохраняться все антиковидные требования по заполняемости, рассадке и использованию СИЗ.

За сутки в Татарстане от COVID-19 привились 1 110 человек. Всего получил прививку 2 463 291 житель. Из общего числа вакцинированных 1 925 700 сделали вторую прививку. Повторную вакцинацию прошел 246 251 татарстанец.

В республике до конца 2022 года продлили программу субсидирования затрат для предприятий из сферы общественного питания, связанных с оплатой услуг по доставке еды. Она появилась летом 2020 года в рамках мер поддержки бизнеса в период распространения пандемии коронавируса. За два года власти РТ поддержали более 200 предпринимателей из сферы общепита, предоставив поддержку в размере 76 млн рублей.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане в марте могут ослабить ограничения, вводимые из-за коронавируса. По ее словам, подъем заболеваемости в республике наблюдался в течение семи недель, на восьмой неделе, с 21 по 27 февраля, началось снижение показателей заражений.

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость коронавирусом растет лишь в 6 регионах России

За последние сутки в России выявили 97 333 новых случая коронавируса, выздоровели 172 813 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 495 369 человек, а выздоровевших — до 13 748 465 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 786 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 352 446 человек.



За последние сутки проведено 272 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 276,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Роспотребнадзор сообщил, что по итогам последней недели заболеваемость коронавирусом растет лишь в 6 регионах, 97% заражений протекают как ОРВИ или бессимптомно.

В связи с этим ведомство утвердило новые эпидрекомендации — они предусматривают только масочный режим и усиленную дезинфекцию. Прежние рекомендации включали также ряд других мер, среди них социальная дистанция — например, ограниченная заполняемость залов.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что у переболевших штаммом «омикрон» постковидный синдром бывает реже. Среди основных жалоб выделяются слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышение или понижение артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов. Но тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента и его общего состояния здоровья.

Фото: radiovan.fm

С 6 марта Новосибирская область отменяет QR-коды для посещения заведений общепита, аквапарков, зоопарков и фитнес-центров. Губернатор региона Андрей Травников добавил, что готовится отмена кодов при посещении объектов культуры и спорта. Данные решения принимаются в связи с резким снижением заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцины против коронавируса, разработанные центром, имеют состав, исключающий возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после вакцинации. Ранее специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США опубликовали статью, где указывалось, что у подростков после вакцинации от коронавируса может развиться соответствующий синдром. Этот синдром поражает одновременно несколько систем организма.

Врач-невролог и нейрофизиолог Александр Будик рассказал, что при заражении «стелс-омикроном» пациенты нередко жалуются на симптом, отсутствовавший в период доминирования дельта-штамма — это потеря обоняния. Оно считалось одним из характерных признаков заражения COVID-19 в период доминирования уханьского штамма, однако с ним редко сталкивались люди, инфицированные вариантом «дельта».

В Минобрнауки России заявили, что эффективность вакцины «Ковивак» против штамма «омикрон» коронавируса составляет 61,9%, а «КовиВак-Дельта» против «омикрона» — 100%. Исследование провели сотрудники подведомственного министерству Центра Чумакова. Для него была использована сыворотка крови 21 участника клинических исследований, которые получили вакцину «КовиВак» весной 2021 года и не имели к тому моменту антител к вирусу.

В Уральском федеральном округе 77% случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм. При этом штамм «дельта», при котором течение болезни тяжелее, продолжает циркулировать в регионах УрФО.

С 1 марта в Ивановской области отменены QR-коды для посещения учреждений культуры. Сделано это в связи со снижением числа заболевших коронавирусом. По словам главы департамента региона Артура Фокина, за минувшую неделю в области количество госпитализаций снизилось на 40%, пневмоний — на 23,5%, вызовов врача на дом — на 33,8%, число выявленных случаев заболевания COVID-19 — на 27%.

Фото: Ринат Назметдинов

QR-коды отменяются и в Омской области. С 1 марта без них можно посещать торговые центры, парикмахерские и бассейны. Также сокращается коронавирусный коечный фонд в связи с улучшающейся эпидситуацией в регионе.

Смягчится ряд ограничений из-за стабилизации ситуации в Вологодской области. С 1 марта возобновится проведение деловых и конгрессных мероприятий органами власти, снимаются рекомендации по самоизоляции для людей в возрасте старше 60 лет и работодателям по переводу сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, поручено снять временные ограничения на работу организаций общественного питания, которые сейчас открыты с 6.00 до 23.00.

В Петрозаводске открылось хирургическое отделение для больных COVID-19 на базе больницы скорой медицинской помощи. Оно рассчитано на 35 коек. Сейчас там лечатся 34 человека.

В Тюменской области все связанные с коронавирусом ограничения продлены до 1 апреля. Также на месяц откладывается введение QR-кодов для посетителей торговых центров, кафе и ресторанов и мероприятий.

Также в Пермском крае до 31 марта продлили действующие ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Кроме того, был продлен запрет на ночную работу общепита и режим строгой самоизоляции для пожилых людей.

В Башкортостане на фоне снижения заболеваемости COVID-19 возобновляются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения. Они не проводились больше месяца. Медучреждения приостановили эту работу в конце января из-за роста заболеваемости в связи с распространением штамма «омикрон» коронавируса.

Фото: omskzdes.ru

Продлен запрет на регулярные международные авиарейсы в Индии

В мире коронавирусом на 10.30 (мск) заразились 436 989 913 человек, 5 956 429 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 045 043). На второй строчке — Индия (42 924 130), на третьей — Бразилия (28 796 571), на четвертой — Франция (22 877 926), на пятой — Великобритания (19 021 076).



Больше всего смертей зафиксировано в США (950 497). За ними следуют Бразилия (649 676), Индия (513 843), Россия (344 655, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (318 149).

В Индонезии полную вакцинацию от COVID-19 прошли 69% населения. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 190 672 494 человека, или 91,5%. Ревакцинацию в стране прошли 9 812 596 человек, или 4,7%.

Во Вьетнаме в очередной раз фиксируется антирекорд по числу заражений коронавирусом. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 94 385 случаев COVID-19.

С 1 марта власти Таиланда заменили второй ПЦР-тест на антигенный для путешественников, прибывающих по программе Test & Go. Он позволит полностью привитым от коронавируса людям не проходить карантин в стране.

В Гонконге зарегистрировали свыше 34 466 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало новым антирекордом в городе с начала пандемии. Уровень вакцинации достиг 88,7%, однако власти считают это недостаточным показателем.

Индия продлила запрет на регулярные международные авиарейсы. Впервые не были указаны даты окончания ограничений. Они были приостановлены с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса.

Фото: wikipedia.org

Объединенные Арабские Эмираты смягчили антиковидные меры для иностранных туристов, в том числе из России. Теперь для въезда в Дубай вакцинированным россиянам больше не нужно сдавать ПЦР. Достаточно предъявить сертификат на английском языке с читаемым QR-кодом. Тест на коронавирус потребуется сделать только один раз, после прохождения пограничного контроля в аэропорту прибытия.

Дарья Акимова