В Челнах снижается уровень заболеваемости коронавирусом

В Набережных Челнах снижается уровень заболеваемости коронавирусом — показатель заражений составляет 240,3 на 100 тысяч населения, что на 11,4% ниже показателя по республике. С начала пандемии в автограде зарегистрировали 13 871 случай коронавируса.



По сравнению с прошедшей неделей количество подтвержденных случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза, на позапрошлой неделе подтвердили 3 129 заражений, а за прошедшую неделю — 1 429, сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 286 314 челнинцев, вторым компонентом привились 229 453 человека.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко