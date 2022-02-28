В Татарстане за сутки от COVID-19 привились более 1 тысячи человек

В Татарстане провакцинировали за сутки 1 110 человек, всего получил прививку 2 463 291 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Из общего числа вакцинированных 1 925 700 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошел 246 251 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировали 2 120 заболевших COVID-19. Всего на 28 февраля в республике выявили 115 383 случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко