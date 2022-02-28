В Челнах не отменили мероприятия к 8 Марта, несмотря на новые ковидные ограничения

В Набережных Челнах не отменят массовые мероприятия к 8 Марта, несмотря на их запрет в Татарстане от 27 февраля, об этом в Instagram сообщила глава информационного управления исполкома города Римма Мухаметзянова.



При их проведении будут в обязательном порядке сохраняться все антиковидные требования по заполняемости, рассадке, использованию СИЗ, сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании.

Фото: nabchelny.ru

Напомним, на днях в постановление о коронавирусных ограничениях в Татарстане внесли изменения. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения короанвируса с 28 февраля запрещается «проведение массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением».

В Татарстане с 21 февраля отменили QR-коды для проезда в общественном транспорте, для посещения боулингов и компьютерных клубов, торговых центров, заведений общепита. Также объектам розничной торговли разрешили работать ночью.

Маргарита Головатенко