Зеленский прокомментировал переговоры с Россией: пока нет результата, который нужен Украине

На переговорах с Россией «пока нет результата», который хотела бы получить Украина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

На встрече в Белоруссии Россия озвучила свои позиции, Украина выдвинула встречные пункты для завершения боевых действий. Киев получил «некоторые сигналы», передает «РИА Новости».

— Мы озвучили свои позиции, услышали позиции России. Будем анализировать и решим, с чем выйдем ко второму раунду, — сказал Зеленский.

Фото: t.me/RusEmbassyMinsk

Вчера в Гомельской области около пяти часов шли переговоры российской и украинской делегации. После этого обе стороны сообщили о том, что уезжают в свои столицы для консультации.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что на встрече определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. Руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд состоится уже в ближайшие дни на белорусско-польской границе.



Татьяна Леухина