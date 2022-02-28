В ходе торгов на Мосбирже курс доллара достиг 90 рублей, евро — выше 101 рубля

В начале основной сессии на Московской бирже курс доллара достиг 90 рублей, рост составил 8,4%. А курс евро превысил 101,19 рубля (+8,8%).

В ходе основной сессии торгов рубль ослабел к иностранной валюте более чем на 8%, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Этим утром в ходе валютных торгов на рынке Forex курс евро достиг исторического максимума и превысил 127 рублей (+32,78%). Доллар торговался на уровне 83,89 рубля (+0,03%).

На прошлой неделе, в день объявления о проведении РФ специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, курс евро на торгах поднялся выше 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года. А доллар превысил 87 рублей и обновил исторический максимум, державшийся в течение шести лет.

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Диана Жиленкова