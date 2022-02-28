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Песков: Путин может уже сегодня получить доклад по итогам переговоров с Киевом

20:07, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Песков: Путин может уже сегодня получить доклад по итогам переговоров с Киевом
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может получить полный доклад об итогах переговоров с Киевом уже сегодня, 28 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства может уже сегодня дать поручения о дальнейших действиях, пишет ТАСС.

Фото: t.me/RusEmbassyMinsk

Переговоры российской и украинской делегации продолжались около пяти часов. Украинская и российские делегации уезжают в свои столицы для консультации. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что на встрече определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

Руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд состоится уже в ближайшие дни на белорусско-польской границе.

Татьяна Леухина
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