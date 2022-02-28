Мединский подвел итоги переговоров российской и украинской делегаций

Переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии длились около пяти часов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

За это время делегации подробно прошлись по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции и договорились продолжить переговорный процесс.

Следующая встреча состоится в ближайшие дни, она пройдет на польско-белорусской границе. До этого времени каждая из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны.

Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии завершились сегодня вечером. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что на встрече определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

Маргарита Головатенко