Новости общества

11:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мединский подвел итоги переговоров российской и украинской делегаций

19:52, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Мединский подвел итоги переговоров российской и украинской делегаций
Фото: t.me/RusEmbassyMinsk

Переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии длились около пяти часов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

За это время делегации подробно прошлись по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции и договорились продолжить переговорный процесс.

Следующая встреча состоится в ближайшие дни, она пройдет на польско-белорусской границе. До этого времени каждая из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны.

Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии завершились сегодня вечером. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что на встрече определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 мар
    Договоритесь ради мира
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также