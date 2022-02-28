В Татарстане продлили срок приема заявлений обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина» до 1 мая

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Совет Фонда поддержки дольщиков продлил срок приема заявлений на включение в Реестр пострадавших граждан ЖК «Золотая середина» до 1 мая 2022 года, сообщает пресс-служба Фонда.



Такое решение позволит восстановить в правах максимальное количество обманутых дольщиков «Золотой середины», которые не смогли получить квартиры в домах №3 и №6, которые ввели в эксплуатацию.

В реестр на сегодняшний день включили порядка 70% от планируемого количества пострадавших граждан.

В начале февраля в казанском ЖК «Мелодия», расположенном на улице Габишева, начались строительные работы. На завершение строительства объекта направлено 190 млн рублей. Их них 80 млн рублей софинансирует республика. Достройка проводится в рамках федеральной программы поддержки дольщиков.

Маргарита Головатенко