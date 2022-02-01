В казанском ЖК «Мелодия» стартовали строительные работы

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В казанском ЖК «Мелодия», расположенном на улице Габишева, начались строительные работы. Так, производится расчистка территории проблемного долгостроя, вывозится мусор. Об этом сообщили в Фонде поддержки дольщиков Татарстана.

Степень готовности жилой части здания оценивается как высокая. Предыдущий застройщик объекта ООО «ПИК+» не построил подземный паркинг, поэтому основная часть работ по завершению строительства будет произведена в подземной части дома.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

На завершение строительства объекта направлено 190 млн рублей. Их них 80 млн рублей софинансирует республика. Достройка проводится в рамках федеральной программы поддержки дольщиков.

Вчера права застройщика ЖК «Мелодия» передали Фонду РТ по защите прав дольщиков. Дом планируют сдать с подземной автостоянкой. Ожидается, что 170 семей получат долгожданные ключи.

Диана Жиленкова