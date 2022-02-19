В Кремле оценили проведение учений сил стратегического сдерживания

Во время учений сил стратегического сдерживания проверена готовность к выполнению поставленных задач, а также надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. Об этом сообщается на сайте Кремля.

К учению привлекли силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. На полигоне Капустин Яр провели практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер».

С космодрома «Плесецк» военные произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка. Ракетоносцы дальней авиации Ту-95мс поразили крылатыми ракетами воздушного базирования цели на полигоне «Пембой» и «Кура».

Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону «Кура».

Все поставленные задачи военные выполнили в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.



За учениями наблюдали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Татьяна Леухина