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Япония объявила о вводе санкций в отношении Банка России

14:16, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Япония объявила о вводе санкций в отношении Банка России
Фото: kremlin.ru (на фото Фумио Кисида)

Япония введет санкции в отношении Банка России. Об этом сообщил сегодня премьер-министр страны Фумио Кисида. Так Япония отреагировала на проведение РФ спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Кроме того, Япония решила ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет ТАСС. Официальные документы пока не опубликованы.

Напомним, накануне Фумио Кисида объявил о введении санкций против руководства России, в том числе и против Путина. Он пояснил, что международное сообщество больше не может поддерживать прежние отношения с РФ, поэтому Япония решила ввести замораживание активов в отношении представителей российских властей. Официально санкции еще не введены. Соответствующего документа нет.

«Реальное время» продолжает следить за спецоперацией России на Украине и реакцией международного сообщества на нее. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина
ЭкономикаБанкиОбществоВластьПроисшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 фев
    Благодарен за новости.
    Развитие событий в Мире - цепочка общего развития событий на Украине.
    "Гвозди" в экономике на Планете явно претерпят сильнейшие изменения в скором будующем.
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