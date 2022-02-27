Премьер-министр Японии заявил о введении санкций против Путина и членов правительства РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о введении санкций против руководства России, в том числе и против президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, международное сообщество больше не может поддерживать прежние отношения с Россией. Поэтому Япония решила ввести замораживание активов в отношении представителей российских властей. Официально санкции еще не введены. Соответствующего документа нет.

Кисида добавил, что Япония присоединится к западным странам в теме отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, он считает, что пока не время говорить о каких-либо перспективах мирного договора с Россией.

25 февраля Кисида заявил, что Япония исключила из санкций против России сферу энергетики. В дальнейшем такие меры будут рассматриваться исходя из изменений ситуации и с учетом взаимодействия с заинтересованными странами.

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Дарья Акимова