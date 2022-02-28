В Казани в реконструкцию школьных столовых за три года вложили 700 млн рублей

За время масштабной реконструкции школьных пищеблоков в Казани с 2019 года в 113 школах города появились залы с индивидуальным дизайном и модернизированным оборудованием. Количество посадочных мест увеличили почти на 6,5 тысячи благодаря реконструкции и открытию новых школ.



К началу учебного года провели ремонт и обновили мебель в 43 школьных столовых. Для них закупили 18 холодильных камер и 41 посудомоечную машину, 37 пароконвектоматов и 37 плит, купили новую посуду и элементы декора для обеденных залов. Еще в 34 школах дополнительно заменили мебель.

В 2022 году планируется реконструировать столовые еще в 31 школе, сообщает мэрия Казани.

За три года в реконструкцию, покупку мебели и оборудования для столовых вложили 700 млн рублей. 170 млн рублей потрачено из бюджета Казани, 297,4 млн — из бюджета Татарстана. Еще 232,3 млн рублей на модернизацию школьных пищеблоков направил АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани».

Фото: mon.tatarstan

В Приволжском районе Казани ведется строительство пристроя к гимназии №18 с татарским языком обучения. Дополнительный корпус на улице Кул Гали рассчитан на 300 человек, в нем расположатся учебные классы, актовый, хореографический, спортивный залы и столовая.

Маргарита Головатенко