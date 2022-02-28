Комитет по транспорту Казани возглавил Амир Сафин

Фото: мэрия Казани

Председателем Комитета по транспорту Казани стал Амир Сафин. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии объявил мэр города Ильсур Метшин.

— Мы очень долго искали подходящую кандидатуру, потому что отрасль очень важна, она является одной из динамично развивающихся, — рассказал градоначальник.



До этого главой Комитета по транспорту Казани был Айдар Абдулхаков, которого в мае 2021 года назначили директором МУП «Метроэлектротранс». На этом посту он сменил Асфана Галявова. После ухода Абдулхакова место главы Комитета по транспорту оставалось свободным.

Фото: kzn.ru

Сафин четыре года работал в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Затем еще восемь лет он занимал должность заместителя гендиректора МУП «Метроэлектротранс».