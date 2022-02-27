В Казани отреставрируют театр оперы и балета им. М. Джалиля и зооботанический сад

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ Казанского зооботанического сада и Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. Стоимость тендера составляет 2,9 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.



Источником финансирования стал бюджет республики. В документацию будет входить: дизайн- и эскиз-проект, инженерные обследования и другие проектные работы (ремонт помещений и архитектурный подсвет). Подать заявку можно до 5 марта, итоги подведут 9 марта.

Фото: Максим Платонов

20 февраля главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на реконструкцию Театра юного зрителя в Нижнекамске. Начальная цена договора — 352,9 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики. В перечень работ входят инженерная подготовка территории, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, фасадные работы, монтаж технологического оборудования и др. Оказать услугу необходимо до 30 ноября 2022 года.

Максим Кокунин