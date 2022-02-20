В Нижнекамске на реконструкцию Театра юного зрителя выделят почти 353 млн рублей
Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на реконструкцию Театра юного зрителя в Нижнекамске. Начальная цена договора — 352,9 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.
В перечень работ входят инженерная подготовка территории, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, фасадные работы, монтаж технологического оборудования и др. Оказать услугу необходимо до 30 ноября 2022 года.
Заявки на участие принимаются до 25 февраля. Подрядчика определят 1 марта.
Недавно сообщалось, что в Казани 1 апреля на реконструкцию закроют кинотеатр «Мир». На работы уйдет полгода. За это время планируется обновить кинозалы, в том числе установить новые кресла. Фасад здания кинотеатра ремонтные работы не затронут.
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