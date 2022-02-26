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Талибы* сообщили о намерении эвакуировать граждан Афганистана с Украины

17:33, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
Талибы* сообщили о намерении эвакуировать граждан Афганистана с Украины
Фото: wikipedia.org

Правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан»*, заявило о намерении эвакуировать граждан страны с Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД страны.

По их словам, правительство обеспокоено безопасностью граждан и студентов Афганистана на Украине и использует все доступные средства и каналы связи для их защиты и эвакуации их в безопасное место. МИД находится в тесном контакте с некоторыми региональными правительствами и международными организациями.

Накануне «Талибан»* заявил, что следит за военным конфликтом между Россией и Украиной и призывает стороны к диалогу. Он внимательно следит за ситуацией на Украине и выражают обеспокоенность из-за возможных жертв среди мирного населения.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в сюжете интернет-газеты.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:39
    Друг познаётся в беде. У нас так говорят.
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