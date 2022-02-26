Талибы* сообщили о намерении эвакуировать граждан Афганистана с Украины

Правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан»*, заявило о намерении эвакуировать граждан страны с Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД страны.

По их словам, правительство обеспокоено безопасностью граждан и студентов Афганистана на Украине и использует все доступные средства и каналы связи для их защиты и эвакуации их в безопасное место. МИД находится в тесном контакте с некоторыми региональными правительствами и международными организациями.

Накануне «Талибан»* заявил, что следит за военным конфликтом между Россией и Украиной и призывает стороны к диалогу. Он внимательно следит за ситуацией на Украине и выражают обеспокоенность из-за возможных жертв среди мирного населения.



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*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



Дарья Акимова