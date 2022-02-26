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Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета с Володиным

16:30, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 2
Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета с Володиным
Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета специального летного отряда «Россия», где находились спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты на борту. Они были с официальным визитом на Кубе и в Никарагуа с 23 по 24 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на членов делегации.

Возвращаясь домой, самолет сел в Гаване для дозаправки, затем полетел над Северной Атлантикой, после чего должен был пройти Стокгольм и Хельсинки, Санкт-Петербург и оказаться в Москве. Самолет должен был прибыть в аэропорт «Внуково-2» в 17:30 мск 25 февраля, однако приземлился в 18:14 мск. В течение полета он несколько раз менял курс.

По словам членов российской делегации, власти Швеции и Финляндии закрыли свое небо. Из-за этого полет был длиннее.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Эстония объявила, что закрывает воздушное пространство для самолетов РФ. Также устанавливается запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство Болгарии. Чехия и Польша закрыли воздушное пространство для самолетов РФ 25 февраля.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.




Дарья Акимова
Общество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:40
    Сколько топлива, наверное, истратил зря
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    Анонимно 17:34
    Утвержденный рейс запретить не имели права. Только если случилось ЧП. Иск можно выставить будет.
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