Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета с Володиным

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета специального летного отряда «Россия», где находились спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты на борту. Они были с официальным визитом на Кубе и в Никарагуа с 23 по 24 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на членов делегации.

Возвращаясь домой, самолет сел в Гаване для дозаправки, затем полетел над Северной Атлантикой, после чего должен был пройти Стокгольм и Хельсинки, Санкт-Петербург и оказаться в Москве. Самолет должен был прибыть в аэропорт «Внуково-2» в 17:30 мск 25 февраля, однако приземлился в 18:14 мск. В течение полета он несколько раз менял курс.

По словам членов российской делегации, власти Швеции и Финляндии закрыли свое небо. Из-за этого полет был длиннее.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Эстония объявила, что закрывает воздушное пространство для самолетов РФ. Также устанавливается запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство Болгарии. Чехия и Польша закрыли воздушное пространство для самолетов РФ 25 февраля.

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Дарья Акимова