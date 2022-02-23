В Татарстане приостановили работу ледовой переправы через Каму
В Татарстане временно приостановили работу ледовой переправы в Елабужском районе через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Как отметили в ведомстве, работа объекта ограничена с целью сохранения съезда на лед и подъездных путей.
Недавно в Мамадышском районе республики приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский. Работу объекта приостанавливали и в прошлом месяце. Причиной стала уборка снега.
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