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В Татарстане приостановили работу ледовой переправы через Каму

12:38, 23.02.2022
В Татарстане приостановили работу ледовой переправы через Каму
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане временно приостановили работу ледовой переправы в Елабужском районе через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Как отметили в ведомстве, работа объекта ограничена с целью сохранения съезда на лед и подъездных путей.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Недавно в Мамадышском районе республики приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский. Работу объекта приостанавливали и в прошлом месяце. Причиной стала уборка снега.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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