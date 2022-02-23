В Татарстане приостановили работу ледовой переправы через Каму

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане временно приостановили работу ледовой переправы в Елабужском районе через реку Каму по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Как отметили в ведомстве, работа объекта ограничена с целью сохранения съезда на лед и подъездных путей.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Недавно в Мамадышском районе республики приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский. Работу объекта приостанавливали и в прошлом месяце. Причиной стала уборка снега.



Диана Жиленкова