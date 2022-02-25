В Татарстане восстановили работу ледовой переправы через Каму
Работа ледовой переправы через реку Каму в Елабужском районе Татарстана восстановлена, сообщили в МЧС по РТ.
Работу переправы по маршруту «село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района» останавливали с 9.00 часов 23 февраля с целью сохранения съезда на лед и подъездных путей.
Недавно в Мамадышском районе республики приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский. Работу объекта приостанавливали и в прошлом месяце. Причиной стала уборка снега.
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