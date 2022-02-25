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В Татарстане восстановили работу ледовой переправы через Каму

08:06, 25.02.2022
В Татарстане восстановили работу ледовой переправы через Каму
Фото: МЧС по РТ (архив)

Работа ледовой переправы через реку Каму в Елабужском районе Татарстана восстановлена, сообщили в МЧС по РТ.

Работу переправы по маршруту «село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района» останавливали с 9.00 часов 23 февраля с целью сохранения съезда на лед и подъездных путей.

Недавно в Мамадышском районе республики приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский. Работу объекта приостанавливали и в прошлом месяце. Причиной стала уборка снега.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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