Слуцкий рассказал о травме полузащитника Хван Ин Бёма

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии полузащитника казанского клуба Хван Ин Бёма. Его слова приводит пресс-служба команды.

— В игре с «Динамо» после подачи с углового пошел выбив в центральную зону, Захарян (полузащитник «Динамо» — прим. ред.) наносил удар, Ин Бом пытался его заблокировать. Получился удар подошвой бутсы по большому пальцу, и у него многоскольчатый перелом большого пальца на ноге.

Фото: rubin-kazan.ru

Поэтому пока Ин Бом не сможет появиться на поле. Слуцкий отменил, что одного из ключевых игроков «Рубин» потерял на довольно длительный срок.

Ранее главный тренер казанского клуба подвел итоги зимних сборов в Турции.

Татьяна Леухина