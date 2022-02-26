Леонид Слуцкий подвел итоги зимних сборов «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги зимних сборов клуба. Его интервью опубликовано на сайте команды.

Он сравнил футбольные сборы с премьерами в театрах и заметил, что никому неинтересно, как проходят репетиции, всем важно увидеть постановку.

— То же самое в футболе. Поэтому на любые вопросы, которые задаются по сборам, ты не можешь ответить. Тебе может что-то казаться, ты можешь говорить о том, что выполнено, что не выполнено. Но качество работы на сборах может оценить только сам сезон.

Фото: rubin-kazan.ru

Слуцкий заметил, что сейчас мы живем в «ковидное» время и это многое меняет.

— То есть мы сейчас живем в новых реалиях, пытаемся в них переформатироваться и найти варианты. Сезон покажет, как мы провели сборы, но то, что было много сложностей, тоже да.

Сборы в Турции стартовали у казанской команды в конце января. На них «Рубин» сыграл три контрольных матча: с «Сочи», «Химками» и «Динамо» (Батуми).



Татьяна Леухина