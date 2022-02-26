В Татарстане подростков осудили за кражу дизтоплива из автомобиля

Суд признал виновными двух жителей Менделеевского района Татарстана 16 и 17 лет по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что подсудимые слили из автомобиля КАМАЗ 140 литров дизельного топлива стоимостью более 6 тысяч рублей.

Подростки вину признали, ущерб возместили полностью. В наказание им назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru

В конце февраля в Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже бесконтактного термометра на входе одного из социальных госучреждений. Похищенный прибор изъяли. Дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Маргарита Головатенко