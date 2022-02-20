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В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в краже термометра

17:59, 20.02.2022
В Казани росгвардейцы задержали подозреваемого в краже термометра
Фото: 16.rosguard.gov.ru

В Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже бесконтактного термометра на входе одного из социальных госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ.

Сотрудники госучреждения на улице Социалистическая воспользовались тревожной кнопкой. Прибывшим росгвардейцам они рассказали, что в здание вошел нетрезвый мужчина и взял термометр со стола. Одна из женщин потребовала вернуть вещь, но подозреваемый только отмахнулся.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Под подозрение попал 63-летний казанец, его задержали. Похищенный прибор изъяли. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 161 УК РФ «Грабеж».

В начале февраля сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали по подозрению в краже из магазина 38-летнюю женщину. До этого она была объявлена в федеральный розыск за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Татьяна Леухина
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