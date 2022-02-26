В России за сутки подтвердились 122 995 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 122 995 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 16 175 023 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 26 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 181 343 человека, всего выздоровевших — 13 321 314 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 793 россиянина, всего от инфекции скончались 350 158 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 123 460 случаев заболевания коронавирусом.

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Маргарита Головатенко