В России за сутки выявили 123 460 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 123 460 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 16 052 028 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 25 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 167 310 человек, всего выздоровевших — 13 139 971 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 787 россиян, всего от инфекции скончались 349 365 человек.
Вчера в России выявили 132 998 случаев заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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