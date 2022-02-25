В России за сутки выявили 123 460 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 123 460 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 16 052 028 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 25 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 167 310 человек, всего выздоровевших — 13 139 971 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 787 россиян, всего от инфекции скончались 349 365 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Максим Кокунин