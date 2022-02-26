Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру

Роскосмос приостановил сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



Такая мера принята в ответ на санкции Евросоюза в отношении российских предприятий. «Роскосмос» приостанавливает работу и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы.

Прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников. Сейчас во Французской Гвиане находится 87 российских граждан. Речь идет о сотрудниках НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок «Фрегат-МТ» к предстоящему запуску и о сотрудниках РКЦ «Прогресс» (изготовитель ракет семейства «Союз») и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

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Евросоюз ввел санкции в отношении 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. Также ограничительные меры введены против Минобороны РФ, СВР, «Оборонпрома» и «Рособоронэкспорта». Помимо прочего, в черном списке Евросоюза оказались РЖД, КАМАЗ, «Севкомфлот» и «Севмаш», а также авиастроительные компании «Сухой» и «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс».

Еще ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также ЕС включил в черный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел РФ Сергея Колокольцева.

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Маргарита Головатенко