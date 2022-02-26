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Отдых с кешбэком в санаториях Татарстана стал самым популярным в ПФО

08:58, 26.02.2022
Отдых с кешбэком в санаториях Татарстана стал самым популярным в ПФО
Фото: realnoevremya.ru

В пятом этапе туристического кешбэка Татарстан представляли 73 отеля, 24 санатория и базы отдыха, а еще 11 туроператоров, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

По данным портала «Санатории-России.рф», отдых по кешбэку в санаториях Татарстана стал самым популярным в Приволжском федеральном округе.

Кроме того, Казань вошла в число лидеров продаж по программе культурно-познавательного отдыха, согласно данным портала «Санатории-России.рф».

Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году Татарстан вошел в топ-10 направлений для путешественников, а Казань попала в список популярных направлений для отдыха россиян весной.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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