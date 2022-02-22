Казань вошла в список популярных направлений для путешествий весной

Казань попала в список популярных направлений для отдыха россиян весной, рассказала директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.



Другие популярные направления внутри России — Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Весной к направлениям добавляется Крым. А вот Байкал, Алтай и Сахалин популярны в любое время года, но в основном туда отправляются молодые люди.

«Отдых внутри России всегда был популярен, не только в период пандемии, а вот программа туристического кешбэка и закрытые страны просто добавили число туристов, которые отдыхают в России», — заявила Осипова и отметила, что большинство россиян планируют весной отдыхать внутри страны.

Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году по России путешествовали более 45 млн человек, они совершили около 77 млн поездок. В список популярных направлений вошли Ленинградская, Ярославская, Свердловская и Калининградская области, а также Татарстан.

Маргарита Головатенко