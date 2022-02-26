Зеленский договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи Украине.

— Проще сказать, с кем из мировых лидеров я сегодня еще не говорил. Мы это продолжаем... Я очертил, какого еще ответа Запада на эту агрессию ожидают украинцы, — приводит слова президента Украины «РИА Новости».

Кроме того, Зеленский заявил, что предстоящая ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом находятся различные города страны. По его словам, особое внимание уделяется Киеву, и этой ночью возможен штурм.

Накануне стало известно, что НАТО продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку. Кроме того, лидеры стран Североатлантического альянса призвали Россию немедленно прекратить военную операцию и вывести свои войска с территории украинского государства.

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Диана Жиленкова