США рассматривают ввод санкций против Путина

США рассматривают возможность ввода санкций против президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

— Все варианты рассматриваются...все — значит все, — приводит слова Прайса ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня Великобритания ввела санкции против президента Путина, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Подобные меры намерен применить и Евросоюз.



Также саммит Евросоюза согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Как отметил канцлер Австрии Карл Нехаммер, он будет болезненным и для ЕС. Финансовые ограничительные меры затронут около 70% банков РФ.

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Диана Жиленкова