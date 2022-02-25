В Казани возросла стоимость погребения на муниципальных кладбищах

В Казани утвердили стоимость погребения на муниципальных кладбищах. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Так, стоимость предоставления, доставки гроба и других предметов, необходимых для погребения, составляет 2 270 рублей. За перевозку тела (останков) умершего на кладбище необходимо заплатить 1 560 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стоимость погребения (рытье могилы и захоронение) установлена в размере 3 132 рубля. В общей сложности стоимость услуг составляет 6 964 рубля.



В прошлом году этот показатель составлял 6 424 рубля, в 2020 году — 6 124 рубля. Оформление документов, необходимых для погребения, по-прежнему является бесплатным.

Диана Жиленкова