Мантуров: сейчас Россия лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году

На сегодняшний день Россия гораздо лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году. Такое мнение выразил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, ситуация с санкциями в области промышленности сейчас находится под контролем. Также страна видит готовность ведущих партнеров к продолжению сотрудничества. Мантуров исключил фронтальный отказ от взаимодействия, передает ТАСС.

Сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны Евросоюза договорились о внесении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в санкционный список. Однако запрет на их поездки вводиться не будет.



Кроме того, саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Как отметил Нехаммер, он будет болезненным и для Евросоюза. Финансовые ограничительные меры коснутся порядка 70% российских банков.

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Диана Жиленкова