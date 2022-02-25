Захарова призвала не фантазировать на тему широкомасштабной войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не фантазировать на тему широкомасштабной войны, пишет ТАСС.

По ее словам, спекуляции на тему широкомасштабной войны не относятся к данной ситуации. Россия действует поэтапно и в рамках специальной военной операции. Она также отметила, что российская сторона зафиксировала обращение президента Украины Владимира Зеленского с призывом начать переговоры.

«Мы на нее отреагировали. Заниматься какими-то фантазиями сейчас никто не будет. Была просьба, на нее отреагировали. Все», — сообщила представитель МИД.

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Вчера Мария Захарова заявила, что российская спецоперация в Донбассе — это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.

— Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны, — сказал она в эфире телеканала НТВ.

Максим Кокунин