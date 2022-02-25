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Захарова призвала не фантазировать на тему широкомасштабной войны

18:23, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Захарова призвала не фантазировать на тему широкомасштабной войны
Фото: commons.wikimedia.org

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не фантазировать на тему широкомасштабной войны, пишет ТАСС.

По ее словам, спекуляции на тему широкомасштабной войны не относятся к данной ситуации. Россия действует поэтапно и в рамках специальной военной операции. Она также отметила, что российская сторона зафиксировала обращение президента Украины Владимира Зеленского с призывом начать переговоры.

«Мы на нее отреагировали. Заниматься какими-то фантазиями сейчас никто не будет. Была просьба, на нее отреагировали. Все», — сообщила представитель МИД.

Фото: pixabay.com

Вчера Мария Захарова заявила, что российская спецоперация в Донбассе — это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.

— Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны, — сказал она в эфире телеканала НТВ.

Максим Кокунин
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