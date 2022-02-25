Магдеев о ситуации в общественных пространствах Челнов: выводы сделаны самые серьезные

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня на заседании городского Совета отчитался перед президентом Татарстана Рустамом Миннихановым по ситуации в общественных пространствах города. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Летом 2021 года Минниханов раскритиковал состояние благоустроенных объектов в республике, в том числе и в Челнах. По словам Магдеева, были сделаны серьезные выводы, среди них и кадровые, а критика была справедлива. Он добавил, что благоустройство Челнов направлено на создание и поддержание городской среды в функциональном, экологичном и эстетичном состоянии.

Также мэр считает прямой обязанностью муниципалитета поддержание чистоты и порядка. А граждане должны бережно относиться к новым благоустроенным дворам и общественным пространствам.

Фото: realnoevremya.ru

В августе 2021 года после критики Минниханова о ненадлежащем содержании общественных пространств Магдеев прошелся по общественным пространствам в старой части Челнов. Осмотрев парки и набережную, он поручил привести общественные пространства в порядок: прибрать, высадить цветы, закрасить «граффити», разработать проект системы автополива газонов, привести в порядок общественные туалеты.





Дарья Акимова